Mamá de Catherine Fulop fue operada de emergencia en Caracas

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La actriz, modelo y exreina de belleza venezolana, Catherine Fulop, se encuentra muy feliz por la llegada de su primera nieta, Gia. Sin embargo, también vive momentos de preocupación por un accidente doméstico que presentó su madre Cleopatra García, a los 90 años.

Catherine dedicó mensaje a su mamá

Catherine había revelado hace semanas en Instagram, que su madre presentaba momentos de salud muy difíciles, ya que tras una caída la señora de 90 años no podía caminar.

La belleza de 61 años y que ha hecho su vida en Argentina, destacó que su corazón estaba muy feliz por la llegada de su nieta en Italia, pero con preocupación por la salud de García, a quien le realizaron radiografías y estudios, que determinaron que sufría de artrosis.

“Con el corazón en Venezuela, con mi madrecita santa. Mamá Cleo te amo. Dios sabes lo que hace”, escribió en sus historias, junto a una fotografía de su hija Oriana Sabatini.

Nueva actualización

La participante del Miss Venezuela 1986, realizó un video en sus historias de Instagram, informando que su mamá fue operada por especialistas. Una intervención complicada, ya que la señora presentó un derrame, por lo que tuvieron que realizarle una transfusión.

"Se complicó la cosa y ahora está postrada en la cama porque no se puede parar. Ahora hay que esperar que todo ese salde, pero bueno ustedes saben lo que es que una persona de 90 años esté acostada en una cama todo el día”, destacó.

Resaltó que ese es el gran motivo de su ausencia de las plataformas digitales, más la ayuda que le ofrece a su hija mayor en su etapa de maternidad, que considera todo un desafío.