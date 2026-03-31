Eduardo Orozco recuerda con dolor a su hermana fallecida

Suscríbete a nuestros canales

Después de siete años, el actor venezolano Eduardo Orozco recordó a su querida hermana, la actriz Karina Coromoto Orozco, quien falleció el 28 de marzo de 2019.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista publicó un poderoso mensaje reconociendo el valor que tuvo su hermana mayor en su vida, así como alabando lo que en vida entregó, reconociendo que fue su mayor inspiración.

“La mujer más swing, pasión y elegancia que he conocido en la vida. Mi referencia en mujer. De valores impenetrable y corazón para todo, para lo bueno, y para lo no tan bueno. Un ser tan increíble un molde único e irrepetible. El amor se transforma, pero nos mantiene unidos”, fueron las palabras del protagonista de “Válgame Dios”.

¿Quién fue Karina Coromoto Orozco?

Karina Coromoto Orozco, hermana mayor de Eduardo, incursionó en la televisión venezolana con la telenovela ‘Mujercitas’ en 1999, donde interpreto a Manuela Bracho.

Sin embargo, continuó con carrera actoral en el país destacando como protagonista de “Muñeca de Trapo”, en la piel de Laura junto a Adrián Delgado. En 2002, participó en el papel de América en Lejana como el viento.

Muerte de Karina Orozco

Orozco se residenció en Buenos Aires, Argentina, donde siguió su trabajo como actriz. Sin embargo, el cáncer de mama golpeó su vida, el 28 de marzo de 2019, falleció por esta enfermedad.