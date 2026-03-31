Fallece icónica conductora de televisión por cáncer a los 74 años

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo en México se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Chela Braniff a los 74 años, una de las figuras más queridas y emblemáticas de la televisión en las décadas de los 70 y 80.

La comunicadora perdió la vida tras una ardua lucha contra el cáncer. Aunque mantuvo los detalles de su padecimiento en privado, se sabía que enfrentaba esta enfermedad desde hace tiempo.

A través del programa Ventaneando se dio a conocer la triste noticia que enluta el medio artístico mexicano. Los presentadores expresaron su pesar y recordaron el legado de quien fuera una de las figuras más carismáticas de la pantalla chica.

"Fiebre del 2", el fenómeno que la consagró

Chela Braniff consagró su carreta en televisión con el programa "Fiebre del 2", estrenado en 1979 por el canal de Las Estrellas, este espacio se convirtió en un referente del entretenimiento en México.

"Los que vivimos en los 70 recordamos ese programa… era un programa musical brutal, de concurso de baile. Ella y Fito lo hacían muy bien", recordó con nostalgia Pedro Sola.

Más allá de los reflectores y las pistas de baile, Chela Braniff también dejó su huella en la producción televisiva.

Sus últimos años

En la última etapa de su vida, la mexicana decidió alejarse del espectáculo. De acuerdo con reportes de Radio Fórmula, se dedicó a disfrutar de su vida personal, enfocándose en viajar y compartir tiempo de calidad con sus seres queridos.

Por mucho tiempo mantuvo un perfil bajo, pero siempre recordada con cariño por el público que nunca la olvidó.