Actor de contenido para adultos fue encontrado sin vida en su casa: Tenía 28 años

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La industria del cine para adultos se viste de luto, por la muerte del actor Seth Peterson a los 28 años. Los primeros reportes informan que el joven fue hallado en su casa de Los Ángeles, California, sin vida.

Mensaje por la muerte de Seth

Su pareja, Cyrus Stark, fue quien reveló la dura noticia que dejando al público impactado, ya que Seth contaba con gran popularidad en las plataformas digitales por su cuerpo, belleza y contenido explícito.

“Con gran pesar comparto la noticia del fallecimiento de mi prometido y mejor amigo, Seth. Realmente no encuentro las palabras para expresar mi dolor y tengo el corazón roto", escribió Stark.

TMZ reseñó la noticia en un artículo, informando que hasta el momento no se conocen detalles de la muerte del joven, solo que había sido encontrado en su casa el sábado 21 de marzo en la mañana.

Piden ayuda

El novio del fallecido, cuyo nombre de pila era Adam Aguirre, pide ayuda a través de la plataforma GoFundMe, para poder cubrir todos los gastos funerarios y darle un descanso eterno digno.

“Era muy querido y lo echaremos mucho de menos. Cualquier ayuda durante este difícil momento es muy apreciada", destacó.

Necesitan recaudar 9 mil dólares para los actos del joven, quien comenzó en la industria del entretenimiento para adultos en el año 2020.