Actriz de cine para adultos asesina a su pareja y se casa con su hijo

Suscríbete a nuestros canales

La exactriz de cine para adultos, Devyn Michaels, enfrenta cargos muy graves por el presunto asesinato de su expareja, Johnathan Willette. Según la acusación, Willette fue encontrado sin cabeza en su hogar de Henderson, Nevada en 2023, y su cuerpo estaba rociado con sustancias químicas.

Los fiscales aseguran que Michaels habría tomado esta decisión extrema con el objetivo de estar con el hijo adulto de Willette, Deviere Willette, con quien posteriormente se casó.

El triángulo amoroso al que pertenecía la actriz

Devyn, de 45 años, mantenía una relación con Johnathan, de 47 años. Pero al mismo tiempo, había contraído matrimonio con Deviere Willette, su hijastro, dejando atrás la relación con su pareja y padre de sus dos hijos.

Los fiscales argumentan que Michaels vio en Willette un obstáculo para formar la familia que deseaba con Deviere y sus hijos, y por ello decidió eliminarlo.

“Este es el futuro que ella veía y que deseaba, y la única manera de tener ese futuro era con John fuera de la ecuación”, dijo el fiscal adjunto del distrito, John Giordani.

Detalles macabros del suceso

Durante la primera jornada del juicio, se presentaron pruebas perturbadoras: el cuerpo de Willette fue hallado decapitado, con señales de haber sido rociado con productos químicos, lo que complicó aún más la investigación.

La cabeza nunca fue encontrada, y los fiscales alegan que Michaels la transportó desde Henderson hasta Las Vegas y la descartó en la basura. Del arma homicida tampoco hay rastro.

Por su parte, la defensa ofrece una versión distinta y apunta a Deviere Willette como el autor del crimen. Mientras tanto, la actriz asegura que, atacó con un palo en la cabeza a la víctima “en defensa propia” cuando este intentó que le practicara sexo oral a la fuerza.