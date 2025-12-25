Números de los pilotos de la Fórmula 1 para 2026 ¿Quiénes cambiaron ?

Suscríbete a nuestros canales

Las vacaciones de la Fórmula 1 entre 2025 y 2026 es la más corta de la historia de la categoría reina del automovilismo mundial. Para la siguiente campaña se incorporarán a la grilla tres pilotos, uno de ellos será debutante y otros dos ya veteranos de más de doscientas carreras cada uno.

Quiénes son los nuevos pilotos

Con estas incorporaciones la grilla para 2026 se extendió hasta 22 volantes. El debutante para esta campaña será el pilotos británico Arvid Lindblad, con el equipo Racing Bulls. Junto con él, los dos pilotos de CadillacF1 son el mexicano Sergio Pérez, quien vuelve tras un año de ausencia y su compañero Valtteri Bottas, que regresa tras su salida en 2024.

El cambio de mando en los números

La novedad más simbólica es el cambio del número #1, que ahora portará Lando Norris en su calidad de vigente Campeón del Mundo. Esto obliga a Max Verstappen a abandonar dicho dorsal tras cuatro años; sorprendentemente, el neerlandés no regresará al #33 de sus inicios, sino que ha optado por el #3, el cual quedó vacante tras la salida de Daniel Ricciardo.

Movimientos y debutantes

En cuanto a las caras nuevas y cambios de equipo, se destacan los siguientes puntos:

Arvid Lindblad: Usará el número 41 en su Racing Bulls, el último en usarlo fue Isack Hadjar como piloto de pruebas de Red Bull Racing. El británico será el piloto 25 en la historia en usar ese dorsal.

Cadillac: El nuevo equipo contará con la experiencia de Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas , quienes mantendrán sus dorsales clásicos, el 11 y el 77 respectivamente.

Franco Colapinto: El piloto argentino despejó cualquier rumor y confirmó que seguirá utilizando el 43 en su monoplaza.

Números que usarán los pilotos en 2026