WBC: Omar López aclara la verdad detrás de las ausencias en el Clásico Mundial de Beisbol

La conformación del roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol siempre genera pasiones encendidas y debates inagotables. Sin embargo, en esta ocasión, el mánager Omar López ha decidido cortar de raíz las especulaciones. Con una franqueza poco habitual, el estratega criollo puso fin al misterio sobre las bajas de última hora, dejando una frase que ya retumba en las oficinas de la MLB: "Es el pelotero el que tiene la decisión".

La soberanía del jugador por encima de los permisos

Durante semanas, la narrativa común ante la ausencia de una estrella solía señalar a las organizaciones de Grandes Ligas. Se hablaba de restricciones, de vetos implícitos y de la falta de "permisos" como el gran obstáculo para que Venezuela contara con todas sus figuras. López, no obstante, ha sido tajante al desmitificar esta creencia. Según el piloto, si bien existen protocolos administrativos, la voluntad del atleta es el factor determinante.

El mánager explicó que, aunque el tema del seguro médico es una realidad técnica que puede complicar ciertos casos (especialmente con jugadores que vienen de lesiones graves), no se puede seguir usando la palabra "permiso" como una excusa universal.

El caso Robert Suárez: Una decisión personal y profesional

Uno de los nombres que más ruido hizo por su ausencia fue el del cerrador estelar Robert Suárez. El derecho, cuya presencia en el bullpen se consideraba vital para aspirar al título, no formará parte de la expedición criolla. Ante la insistencia de la prensa y la afición, Omar López confirmó que la baja del lanzador no se debió a una imposición de su nuevo equipo, Bravos de Atlanta, sino a una resolución propia del pelotero una vez firmó su contrato.