Encuentran muerto a querido actor en su casa: Murió por causas desconocidas

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El 20 de marzo hallaron el cuerpo sin vida del actor de Buffy the Vampire Slayer, Nicholas Brendon a los 54 años de edad. Un amigo cercano habría descubierto el cuerpo que se encontraba "en posición como si estuviera dormido".

"Estamos desconsolados al compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció en su sueño por causas naturales", compartieron sus seres queridos en un comunicado a través de Instagram.

El actor vivía solo en condado de Putnam, su amigo del cual se desconoce su identidad habría quedado con él para verse, sin embargo, la escena que presenció fue desoladora.

“El fallecido residía solo y fue descubierto por un amigo de mucho tiempo que había estado quedándose a pasar la noche para brindar cuidado”, argumentó una autoridad del condado de Putnam.

Autoridades están en búsqueda de evidencias por lo que están revisando cámaras de seguridad como posible evidencia.

Hipótesis de la muerte del actor

Familiares de Nicholas Brendon compartieron detalles de sus problemas cardiacos lo que podría estar relacionado con su muerte.

El forense del condado de Putnam, Todd Zeiner comentó que no había indicios de violencia en la escena. En este sentido todo apunta a que el fallecimiento fue algo más que natural.