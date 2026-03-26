Exitosa actriz de telenovelas sufre traumatismo craneoencefálico tras fuerte caída

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Hace dos semanas la actriz de telenovelas Sugey Ábrego sufrió una grave caída en el baño de su casa que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico y la dejó en silla de ruedas.

Aunque se negó a ir al hospital para cumplir con compromisos laborales se vio obligada a asistir por la gravedad de golpe que le impedía desarrollar con libertad sus actividades en el teatro. Gracias a la insistencia de su esposo acudió al médico donde le fue diagnosticado el traumatismo.

Sugey Ábrego sufre una fuerte lesión

Para sincerarse con sus seguidores compartió un video en su cuenta de Instagram relatando a detalles su caída. Ábrego comentó estar en la ducha de su casa, cuando resbaló y golpeó su cabeza, como no vio salir sangre continuó como si nada.

“Tuve un golpe muy fuerte en mi cabeza y tuve un traumatismo craneoencefálico (…) la inflamación en mi cabeza, al no producir sangre o descalabrarme, decidí continuar con mis actividades en el día a día, me fui al teatro, el golpe fue muy fuerte”, dijo.

En el hospital fue diagnosticada con un traumatismo craneoencefálico con una lesión en la tercera vértebra por lo que la medicaron con corticoides porque le estaba provocando una arritmia cardíaca.

Recuperación en curso

Afortunadamente, la actriz de telenovelas se encuentra en reposo y siguiendo las recomendaciones de los especialistas para su pronta recuperación. Como parte de estas medidas debe usar silla de ruedas o andadera para movilizarse.

En una entrevista para el programa Hoy, Sugey Ábrego confesó que después de dos semanas de accidente casero no siente hormigueo en sus articulaciones, lo que es una clara señal de mejora.

“Es el primer día que no amanezco con hormigueo en mis manos, entonces eso me emociona, pero a lo mejor mañana tengo dolor de cabeza, entonces voy evolucionando con diferentes síntomas y sigo en observación”, precisó.