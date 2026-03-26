Rosalía en alerta: fuerte intoxicación la obliga a cancelar su concierto

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La gira internacional de Rosalía atraviesa uno de sus momentos más delicados. La artista española tuvo que cancelar de forma abrupta su concierto en Milán tras sufrir una fuerte intoxicación alimentaria.

El incidente ocurrió cuando la cantante intentaba continuar con normalidad su presentación, pero su estado físico se deterioró rápidamente hasta obligarla a abandonar el escenario ante miles de asistentes.

Síntomas que presentó Rosalía

La catalana enfrentó síntomas intensos que evidenciaron la gravedad del cuadro. La propia artista confesó haber estado vomitando en el camerino y sentirse “fatal”, mientras intentaba sostener el espectáculo por respeto a su público.

Durante la actuación, el malestar fue en aumento. Náuseas, debilidad extrema y dolor físico la llevaron a tomar la difícil decisión de detener el concierto, visiblemente afectada y entre disculpas hacia sus fans.

“He intentado hacer este espectáculo desde el principio, y he estado enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy fuerte y he intentado aguantar hasta el final. Pero me siento fatal. He estado vomitando ahí fuera”, confesó la artista.

Este tipo de intoxicación puede provocar un deterioro físico rápido, especialmente en contextos de alta exigencia como una gira internacional, donde la hidratación, la energía y la resistencia son claves para sostener el ritmo de los shows.

Preocupan los próximos conciertos

El foco ahora está puesto en Madrid, donde Rosalía tiene programados varios conciertos en el Movistar Arena a partir del 30 de marzo. Sin embargo, su estado de salud ha puesto en duda si podrá cumplir con estas fechas tan esperadas.

El calendario es exigente y el margen de recuperación, reducido. Los expertos señalan que, aunque una intoxicación alimentaria suele resolverse en pocos días, los síntomas pueden prolongarse y afectar el rendimiento físico, especialmente en artistas sometidos a un alto desgaste.

La incertidumbre crece entre los fans, que esperan una confirmación oficial sobre si la cantante podrá retomar su agenda sin contratiempos y continuar con su exitoso “Lux Tour 2026”.