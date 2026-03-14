Rosalía se excusa por sus opinión sobre Picasso: “No tenía consciencia”

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Rosalía ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok para pedir perdón por sus recientes declaraciones sobre Pablo Picasso y la imposibilidad de "cancelar" su obra.

​La controversia, que comenzó en un evento de Spotify junto a la escritora argentina Mariana Enríquez, ha llevado a la cantante catalana a reflexionar públicamente sobre la responsabilidad de sus palabras.

Separar la obra del artista

​Durante su charla con Enríquez, la intérprete abordó uno de los debates más divisivos: separar la obra del artista. Al hablar del pintor malagueño, Rosalía expuso su admiración por su legado en su arte, sin tomar en cuenta las críticas históricas sobre el trato de Picasso hacia las mujeres.

​"A no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona… ¿quién soy yo para juzgar?", fue la frase que detonó las críticas en redes sociales.

​Estas palabras fueron percibidas por muchos como una falta de compromiso con el movimiento feminista, considerando que la vida del pintor ha sido documentada por historiadores como un catálogo de relaciones marcadas por el abuso y la manipulación.

​Las disculpas de Rosalía

​Reconociendo el impacto de sus declaraciones, Rosalía utilizó su plataforma para reivindicar su discurso. Con un tono honesto y vulnerable, la cantante admitió que la fatiga por las largas jornadas de promoción de su nuevo álbum afectó su capacidad de expresión.

"Cuando te pasas tantas horas hablando, llega un momento en el que dices algo que no tiene sentido", explicó la artista.

Además, admitió que, aunque conocía la fama de "hombre tremendo" de Picasso, no era consciente de la gravedad de los casos reales de maltrato documentados.

"Quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte... y esa falta de empatizar con esas mujeres y esos testimonios", sentenció.