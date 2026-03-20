El encontronazo de Rosalía con un paparazzi por acosarla

La cantante española Rosalía sostuvo un incomodo encuentro con un paparazzi que la seguía mientras estaba de paseo por París junto a la modelo Loli Bahía, con quien ha circulado rumores de un posible romance.
En medio de su “Lux Tour”, la intérprete se ha tomado un tiempo libre para caminar por las calles de la capital francesa en compañía de la modelo. Sin embargo, su estadía en la ciudad terminó con un lamentable encontronazo con un reportero.
Rosalía explota contra un paparazzi
La artista tomó un paseo tranquilo cuando se percató de la presencia de un paparazzi. El sujeto acosó a Rosalía con su cámara por varias cuadras, insistiendo en grabarla y capturar fotografías, aunque las famosas se percataron de su presencia continuaron su camino.
Harta de la persecución decidió poner fin a su recorrido de forma abrupta mientras Loli pedía que parara. Si bien, el hombre afirmó que se retiraba, Rosalía respondió con firmeza: “Hace una hora dijiste lo mismo. Estás mintiendo”.
El video que se ha hecho viral en redes sociales muestra la corta conversación entre los protagonistas, mientras la catalana culmina su paseo subiendo a una camioneta para regresar a casa.
Romance a la luz
A inicios de año se divulgó un material donde se aprecia a Rosalía y Loli Bahía tomadas de la mano por París. Esto desencadenó una ola de especulaciones sobre una relación lésbica entre ambas.
A pesar que nada está confirmado, las dos se han dejado ver de manera pública en sus recorridos sin ocultar su vínculo.