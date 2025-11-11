Rosalía confiesa llevar tiempo sin tener relaciones sexuales y revela la razón

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista reveladora, Rosalía confesó que lleva una época sin tener relaciones sexuales, una declaración que ha levantado opiniones en redes sociales por sinceridad con su vida privada.

Todo ocurrió en el programa ‘La Revuelta’ conducido por David Broncano, quien en su dinámica de preguntas clásicas cuestionó a la catalana sobre el número de relaciones sexuales en los últimos treinta días.

Sin pelitos en la lengua, la intérprete de ‘Despechá’ no dudó en responder con mucha franqueza, al punto de sorprender al mismo presentador.

Rosalía se encuentra en celibato

Rosalía soltó que lleva un tiempo en celibato debido al estrés del trabajo. Recordemos que, la cantante lazó su más reciente proyecto discográfico ‘LUX’, con el cual se ha mantenido ocupada por una larga temporada.

“Yo creo que va por épocas, pero en mi caso, ahora llevo una época de celibato. Es que cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés, mi lívido baja. El hecho de trabajar a niveles muy altos de exigencia me provoca eso y lo noto. Estoy por debajo de cero”, reveló.

Nuevo álbum de Rosalía

Rosalía hizo oficial el lanzamiento de su álbum “LUX”, un trabajo en el plasma sus vivencias más personales, por supuesto, eso es hablar de su relación con Rauw Alejandro.

Según algunos fanáticos, “La Perla” es la canción donde Rosalía lanza dardos a Rauw Alejandro. “Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, medalla olímpica de oro al más cabrón, tienes el podio de la gran desilusión”, es el verso con el cual inicia.

Aunque la catalana no ha confirmado que se trata de su ex, el intérprete de “Todo de ti” publicó un mensaje por X que muchos señalaron como una indirecta.

“No confundan los protagonistas… Esa película pasó hace rato”, escribió el cantante.