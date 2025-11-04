Rosalía lanza un dardo sutil a Bad Bunny por su show en el Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

La artista catalana, Rosalía, encendió los titulares esta semana al dejar claro que su enfoque artístico es “lo opuesto” al de Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) al menos en una faceta clave como es el idioma.

En una entrevista para el pódcast “Popcast” del The New York Times, la artista fue abordada por diferentes temas relacionados a su próximo álbum “LUX”, el cual verá luz el 7 de noviembre. No obstante, no pudieron evitar que se colara el nombre del conocido como ‘El Conejo Malo’.

Rosalía le soltó una "bombita" a Bad Bunny

Refiriéndose a la polémica que ha protagonizado el puertorriqueño al ser confirmado como el artista que se presentará en el medio tiempo del Super Bowl 2026, Rosalía respondió sin titubeos sobre el idioma que maneja el reggaetonero.

“Yo creo que soy lo opuesto a Benito. Yo creo que me importa. Me importa tanto que definitivamente voy a hacer el esfuerzo de cantar en una lengua que no es mi lengua. No es mi zona de confort”, expresó.

Con esas declaraciones, la intérprete de “Despechá” dejó entrever que, para un artista es importante conocer y cantar en otras lenguas, al menos para adaptarse a diferentes escenarios.

El interés de Rosalía por los idiomas

Rosalía, que vuelve con fuerza a la música, explicí que en su próxima producción discrográfica explora hasta 13 idiomas distintos, entre ellos el latín, ucraniano, alemán, catalán y español.

Esta apuesta contrasta con la postura que habían reportado para Bad Bunny, quien ante la pregunta de si le importaba que parte de su público no entendiera el español respondió que no.

Al afirmar que le “importa” que sus letras se comprendan, Rosalía no solo marca una diferencia artística, sino que alude a una visión cultural del idioma como vínculo.

“Espero que haya algo pequeño, al menos que haya una traducción disponible, o que los oyentes comiencen a familiarizarse con otras lenguas”, dijo.