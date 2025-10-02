Trump amenaza con mandar al ICE al show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Suscríbete a nuestros canales

A días de que anunciaran que Bad Bunny será el responsable del medio tiempo del Super Bowl 2026, un alto asesor del presidente Donald Trump, Corey Lewandowski, aseguró que habrá agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) presentes en el Levi’s Stadium.

En una aparición en el podcast “The Benny Show”, Lewandowski declaró: “No hay lugar donde puedan proporcionar refugio a quienes están ilegalmente en este país, ni siquiera en el Super Bowl. Los encontraremos y los detendremos”.

Es decir, ahora el espectáculo más visto en Estados Unidos se convierte, antes de celebrarse, en un escenario político cargado de tensión.

Críticas al show de Bad Bunny

La elección de “El Conejo Malo” para cantar en el intermedio no ha estado exenta de controversia. Algunos sectores criticaron su selección, señalando su postura contra las políticas migratorias del gobierno de Trump y cuestionando la idoneidad de un artista con ese perfil para este tipo de eventos.

Corey no se guardó nada y calificó la decisión como “vergonzosa” y acusó al cantante de tener un “sesgo anti-americano”. Añadió que, bajo la nueva administración, la política migratoria será firme incluso en eventos masivos y que “no importa si es un concierto de Bad Bunny o de otro artista”.

Bad Bunny se negó a cantar en USA

Días atrás, el propio reggaetonero había confesado que una de las razones para no incluir a Estados Unidos en su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour” fue el temor a que el ICE pudiera hacer redadas en sus conciertos.

Ahora, con este escenario planteado por el gobierno republicano, tocará esperar la decisión del intérprete de éxitos como “Baile inolvidable” y “Titi me preguntó”, sobre su presencia en el codiciado espacio de la NFL.