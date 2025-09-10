La razón por la que Bad Bunny no presentó su residencia en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 14 de septiembre el cantante y compositor Bad Bunny finaliza su residencia en El Choliseo, de San Juan, Puerto Rico. Una serie de presentaciones que, aunque ha tenido gran éxito por la invitación de grandes artistas como Ricky Martin, han recibido múltiples comentarios por no haber sido llevada a Estados Unidos.

El conocido “Conejo malo”, cuanta con una gran cantidad de seguidores de Estados Unidos, y prueba de ellos fue su última gira llamada “Most Wanted Tour”, en la que recorrió ciudades como Miami, Las Vegas, Phoenix, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Austin, Houston, Atlanta, Orlando, entre otras.

¿Por qué no en Usa?

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, sostuvo una entrevista con i-D Magazine, en la que aclaró todo con respecto a la decisión de solo tener la Residencia en Puerto Rico.

Destacó que no es odio, ni rencor a los estadounidenses, pero, no quería causar mal momento con que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), detuvieran algún inmigrante que fuese a disfrutar de su show.

“El tema no era la música ni el público, sino la tensión que podía existir alrededor del evento”, comentó en la entrevista con la revista inglesa dedicada a la moda, al arte y a las subculturas.

Apoyo del público

Sus seguidores han aplaudido la decisión como un acto de sensatez, protección y unión latina, en un momento complicado en Estados Unidos con el presidente Donald Trump.

“Inteligente decision”, “Grande benito el mejor”, “Un duro”, son algunas de las opiniones.