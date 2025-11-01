Recogen firmas para evitar el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Cuántas van?

Suscríbete a nuestros canales

En un nuevo capítulo de la inconformidad de un sector por la presentación del puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl LX, ahora su presencia en el Levi's Stadium de California ha sido sometida a "votación".

Una petición dirigida a la NFL y a los organizadores del show de medio tiempo, ha emitido un reporte de miles de firmas para que 'El Conejo Malo' no encabece tan importante evento programado el próximo 8 de febrero de 2026.

Comunidad en contra de Bad Bunny

La polémica se produjo tras el anuncio oficial de que Bad Bunny, sería el protagonista del Halftime Show. Rápidamente, surgió una campaña en la plataforma Change.org que exige su reemplazo por el legendario cantante de música country George Strait.

La petición que hasta el momento lleva más de 90 mil firmas a su favor, se emitió bajo el argumento de que el espectáculo debe “unir al país, honrar la cultura estadounidense y seguir siendo familiar”

Los organizadores de la petición afirman que el reggaetonero no cumple con los valores que, según ellos, deberían representar el show de medio tiempo: visión “familiar”, cultura estadounidense tradicional y ausencia de lo que califican como elementos “controvertidos”.

En contraste, sostienen que George Strait encarna “el corazón y el alma de la música americana”. Aunque, cabe decir, su público actual es mucho menor que el del artista puertorriqueño.

Reacciones

La iniciativa ha generado una división clara entre dos visiones culturales. Por un lado, quienes apoyan la petición argumentan que el evento debe mantenerse “en línea” con ciertos valores tradicionales estadounidenses.

Por otro lado, seguidores de Bad Bunny han salido en defensa del artista: señalan que su participación es un símbolo de inclusión, de la presencia latina en Estados Unidos, y que su éxito global no puede ignorarse.

Hasta ahora, la NFL y la productora del show no han emitido un comunicado oficial sobre la petición en sí. Pese a ello, fuentes cercanas al proyecto aseguran que la actuación del boricua sigue en pie.