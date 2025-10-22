NFL ratifica a Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers. La confirmación, hecha por la NFL, se mantiene firme a pesar de la controversia.

La ratificación se produjo luego de que el comisionado Roger Goodell negara los rumores de que la liga estaba considerando excluir al artista tras las críticas.

Goodell respalda a Bad Bunny

Tras finalizar la reunión anual de propietarios de otoño, Goodell afirmó que la liga está acostumbrada a recibir críticas por sus elecciones de entretenimiento, dada la magnitud de su afición.

“Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo”, declaró Goodell. “Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento clave para el entretenimiento. Está cuidadosamente pensado”.

El anuncio original, realizado en septiembre, generó atención mundial y un notable aumento en las reproducciones de la música del artista.

Críticas y polémica

La elección del intérprete, conocido por su postura política, ha provocado un intenso debate. Bad Bunny se ha manifestado abiertamente en contra de las políticas del expresidente estadounidense Donald Trump. En un acto de protesta previo, el artista puertorriqueño había optado por una residencia de 31 días en Puerto Rico, evitando escalas en Estados Unidos.

En reacción al nombramiento, Trump, en una cadena de noticias televisiva conservadora, calificó la decisión de la NFL como "loca y ridícula".