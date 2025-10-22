Stroud, el Señalado: El QB de Texans bajo fuego tras otra derrota y un pobre desempeño ofensivo

Suscríbete a nuestros canales

Los Houston Texans cayeron la noche de este lunes en un cerrado partido ante los Seattle Seahawks. Más allá de la derrota, el conjunto que dirige DeMeco Ryans dejó en evidencia los graves problemas ofensivos que ha arrastrado a lo largo de la temporada.

Con un registro de dos victorias y cuatro derrotas, los Texans se encuentran en el tercer escalón de la división Sur de la Conferencia Americana. A pesar de los tropiezos, su defensa ha sido un punto brillante, siendo el equipo de su división que menos anotaciones ha recibido, con solo 88 puntos permitidos.

C.J. Stroud, en el centro de las críticas

El ataque de los Texans fue particularmente inefectivo contra los Seahawks, logrando apenas 254 yardas totales y despejando el balón en sus primeras cinco series ofensivas. Su joven mariscal de campo, C.J. Stroud, completó menos del 50% de sus pases para 229 yardas y terminó con un índice de quarterback (QBR) de 25.2, una actuación decepcionante.

Tras el encuentro, el entrenador en jefe DeMeco Ryans atribuyó directamente parte de la culpa en la derrota y los problemas ofensivos a su líder en el campo. “CJ (Stroud) tiene que hacer un mejor trabajo dirigiendo la ofensiva”, sentenció Ryans.

Para buscar un impulso en el ataque, Houston despidió al coordinador ofensivo Bobby Slowik en enero, tras ocupar el puesto 19 en puntos por partido la temporada pasada. Ryans contrató a Nick Caley para el puesto, pero los resultados hasta la fecha han sido decepcionantes, con la ofensiva de Houston ocupando el puesto 26 en tasa de éxito de cara a la Semana 8.

Pese a las críticas específicas, Ryans cerró filas con su equipo y asumió la responsabilidad general. “Todo empieza conmigo. Si quieren señalar a alguien, échenme la culpa. Ese es mi trabajo, y en última instancia, es mi trabajo solucionarlo”, afirmó.

El entrenador concluyó con un mensaje de unidad antes de su próximo compromiso: “Seguimos adelante con todos los que tenemos. Estamos todos juntos en esto… Seguimos con lo que tenemos y todos tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que entrenarlos mejor. Tenemos que jugar mejor”.

Houston buscará recuperarse el próximo domingo contra los desafiantes San Francisco 49ers.