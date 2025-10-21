¡Va por la repetida! Sierra Leone ejecutó a la perfección su penúltimo briseo para la Breeders’ Cup Classic

Suscríbete a nuestros canales

Sierra Leone, el campeón actual de la Breeders' Cup Classic (G1), recorrió el sábado media milla en la pista de entrenamiento de tierra de Oklahoma, ubicada en Saratoga Race Course. Esto lo realizó para prepararse para defender su título en dicha carrera, que se celebrará el 1 de noviembre en Del Mar y tiene un premio total de 7 millones de dólares.

Breeders’ Cup: Sierra Leone se prepara para revalidar su título

Sierra Leone, hijo de Gun Runner, de 4 años, entrenado por el ganador de cinco premios Eclipse, Chad Brown, ejercitó el pasado fin de semana la media milla en 49,08 en pista rápida y líneas internas, para seguir la ruta en 1:01.54, 1:14.28, y 1:27.82, para 1.000, 1.200 y 1.400 metros respectivamente.

Luego de su ejercicio, dijo Brown; “Trabajó de maravilla”, “Ha sido muy consistente con su forma de trabajar. Ha estado arrasando tres cuartos de temporada cada semana y me encanta cómo se mueve”. Este ejercicio fue el décimo más veloz de 44 que se ejecutaron para la distancia.

Sierra Leone, actual ganador del Whitney (G1), nunca ha bajado más allá de la tercera posición en 13 carreras, acumulando más de 7 millones de dólares con un récord de 5 victorias, 5 segundo y 3 terceros. En su última carrera, Sierra Leone terminó segundo, detrás de Antiquarian, luego de sortear aquella caída acrobática de Irad Ortiz Jr., en la Copa de Oro del Jockey Club (G1) el 31 de agosto en Spa.

En otro orden de idea, Brown indicó que no está seguro de si Contrary Thinking, líder de la Copa de Oro del Jockey Club, participará en la Breeders' Cup Classic. Contrary Thinking corrió media milla en 49.47 segundos el sábado en la pista de entrenamiento de tierra de Belmont Park.

Sierra Leona cuenta con la participación de Peter Brant, la Sra. John Magnier, Michael Tabor, Derrick Smith, Westerberg y Brook Smith. Coolmore America anunció a principios de mes que Sierra Leona asumiría la crianza en Ashford Stud en 2026, tras su última participación en el Clásico.