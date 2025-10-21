El ICE y FBI detuvieron a cuatro personas en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Ayer por la tarde, se desató una gran conmoción cuando se informó que un grupo de oficiales del FBI y el ICE ingresaron armados con rifles de asalto y perros a un hipódromo en Wisconsin, cerca de la frontera canadiense, donde llevaron a cabo actividades no autorizadas por las autoridades estadounidenses.

ICE y FBI: Cuatro personas detenidas en operativo

En una redada en el hipódromo "La Catedral Arena", ubicado en Wilder, Idaho (Wisconsin), el FBI lideró un equipo de trabajo interinstitucional compuesto por cerca de 200 agentes del orden público.

De acuerdo con el informe de prensa emitido por el FBI, se halló un negocio clandestino de apuestas en la pista de carreras como resultado de una indagación llevada a cabo por la Agencia para Residentes de Boise del FBI en Salt Lake City, junto con el Grupo de Trabajo contra delitos violentos y pandillas del área metropolitana de Treasure Valley.

El hipódromo La Catedral Arena, tiene licencia para realizar carreras de caballos en Idaho, pero no para aceptar apuestas mutuas en las carreras; por lo tanto, aproximadamente 200 agentes de la ley allanaron la pista el 19 de octubre después de que una investigación encubierta revelara juegos de azar ilegales.

Dos operaciones encubiertas revelaron evidencia de apuestas ilegales, con fondos por un total de más de $100,000 depositados en la cuenta bancaria de Tellez en La Catedral Arena durante los últimos dos años.

El FBI informó que cuatro personas mencionadas en la denuncia federal fueron detenidas el 19 de octubre: Tellez, de 37 años, residente de Wilder, Idaho; Samuel Bejarano, de 37 años, residente de Nyssa, Oregón; Dayana Fajardo, de 39 años, residente de Nyssa; y Alejandro Estrada, de 56 años, residente de Buhl, Idaho.