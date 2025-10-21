Fierceness será retirado a la cría luego de correr la Breeders’ Cup Classic

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este lunes 20 de octubre se pudo conocer en la página web del Coolmore América que el caballo campeón de dos años, Fierceness, será retirado a la cría para su temporada de monta 2026. De igual manera su propietario Mike Repole, en un comunicado en la red social “X” indicó los detalles.

Breeders’ Cup: Fierceness mejor caballo de dos años 2023 será retirado a la cría

Siguen las noticias sobre los Campeones Premios Eclipse, con respecto a su futuro ahora como sementales y yeguas matronas. Este lunes finalizando la tarde se pudo conocer que Coolmore America y Mike Repole, acunciaron que Fierceness asumirá las funciones de semental en 2026 en su base en Ashford Stud en Kentucky después de su última salida en la Breeders' Cup Classic.

Fierceness, que es entrenado por Todd Pletcher, ganó la Breeders' Cup Juvenile en Santa Anita, lo que le valió el título como mejore potro de dos años 2023. Luego como caballo de segundo año, Fierceness logró su segundo éxito de alto nivel en el Florida Derby (G1) con una ventaja aplastante de 13 largos con su jinete habitual John Velázquez. Año, que ganó el Travers S. (G1) derrotando al Caballo del Año, Thorpedo Anna y mejor tres añero Sierra Leone. Fierceness completó su campaña de tres años en la Breeders' Cup Classic en Del Mar, sin mucha suerte.

Con la mira puesta de nuevo en la Breeders' Cup Classic en 2025, Fierceness siguió entrenando y sumó dos éxitos más a su palmarés. Ganó el Alysheba Stakes (G2) en Churchill Downs con un tiempo récord en mayo, y a finales de agosto, venció al tresañero de primera clase Journalism en el Pacific Classic Stakes (G1), dejando una vez más una marca a cualquier aspirante a la Breeders' Cup Classic 2025.