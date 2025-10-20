Kentucky Derby: Dos pruebas eliminatorias Camino a Las Rosas este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

La emoción sigue en el camino hacia el Kentucky Derby para los ejemplares de dos años. Dos competencias clasificatorias para el Derby de Las Rosas se llevarán a cabo este fin de semana. El sábado 2 de mayo tendrá lugar la edición 152, que cuenta con una bolsa de $5 millones de dólares como premio.

El The Futurity Trophy Stakes se llevará a cabo este sábado 25 de octubre en el hipódromo Doncaster, situado en Doncaste, Inglaterra; mientras que el Street Sense Stakes se disputará el domingo 26 de este mes en Churchill Downs, Louisville, Kentucky.

Kentucky Derby: Dos clasificatorias para el Derby de Las Rosas

Este domingo 26 de octubre se correrá el Street Sense Stakes en Churchill Downs, Louisville, Kentucky, una prueba que se ha convertido en un destacado trampolín otoñal para los potros de dos años prometedores que buscan el Derby de Kentucky. Bautizada con el nombre del ganador del Derby de Kentucky de 2007, quien se convirtió en el primer caballo juvenil de la Breeders' Cup en ganar la Carrera de las Rosas.

El Street Sense Stakes, se correrá en 1.700 metros el meeting de otoño en Churchill, que la convierte en un lugar ideal para que los dosañeros en desarrollo adquieran una valiosa experiencia en la superficie del Derby. Prueba que otorga 10-5-3-2 y 1 a los primeros cinco lugares de la prueba.

Una tendencia notable muestra que los caballos que logran clasificar y finalizar con éxito en el Street Sense suelen tener una buena transición a las carreras preparatorias más prestigiosas del Derby en sus campañas de tres años. Tal fue el caso de Sovereignty ganador del Street Sense en su preparatoria para luego triunfar en Kentucky Derby (G1) 2025.

La segunda carrera de la semana que sirve de clasificación para los juveniles, será en el The Futurity Trophy Stakes, que es una carrera de Grupo 1 de una milla sobre césped para potros y potrancas de dos años en el Hipódromo de Doncaster, Inglaterra.

Esta etapa de la Ruta Europea al Derby de Kentucky otorga puntos para un puesto en la parrilla de salida el primer sábado de mayo a los cinco primeros clasificados, con una distribución de 10-5-3-2-1 para esos ejemplares.