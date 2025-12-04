MLB: Yankees de Nueva York evalúa la opción Byron Buxton en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Yankees de Nueva York necesita completar urgentemente sus jardines para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Aaron Judge y Trent Grisham serán parte del roster, pero aún falta uno para completar. En teoría, van detrás de Cody Bellinger, pero la opción de Byron Buxton comienza a tomar forma.

Buxton es un pelotero de 28 años que tiene 11 años en Grandes Ligas. Está controlado hasta 2028 con un contrato de 15 millones por temporada con números sobresalientes: 768 hits, 178 dobles, 31 triples, 168 jonrones, 436 impulsadas, 117 robos, 234 boletos, .248 promedio, .795 OPS.

Con lo antes visto, Byron es perfecto para la organización, solo haría falta acordar el retorno para Mellizos de Minnesota: Jasson Domínguez, Spencer Jones o Jazz Chisholm Jr, serían los peloteros que usarían para llevar a cabo el cambio, son buenos retornos y controlados a un bajo precio.

¿Por qué Byron Buxton es una gran idea para Yankees de Nueva York?

Byron Buxton encajaría en Yankees de Nueva York porque resuelve dos vacíos estructurales: un jardinero central élite y un plus de poder‑velocidad. Su defensa diferencial y capacidad de correr bases elevarían el techo del outfield, reduciendo el daño en los jardines.

Con Aaron Judge fijo en RF, Buxton permitiría mover a Trent Grisham al LF, conformando junto una dupla de defensores élite que sostendría la defensa de los jardines, mientras su ofensiva aporta 30+ HR y OPS cercano a .880. Nada despreciable para ahorrar 400 millones (Tucker) y olvidar a Bellinger.

Números de Byron Buxton en su carrera

Byron Buxton no es un bateador de 40 cuadrangulares por temporada, pero puede batear 30 e impulsar 100 carreras. No ha tenido compañeros superlativos que lo ayuden a explotar su potencial; en esa línea, con Yankees de Nueva York podríamos ver la versión primer del pelotero de 28 años.

Números de Buxton en MLB:

- 898 juegos, 3102 turnos, 523 anotadas, 768 hits, 178 dobles, 31 triples, 168 jonrones, 436 impulsadas, 117 bases robadas, 234 boletos, 978 ponches, .248 promedio, .308 OBP, .487 SLG, .795 OPS