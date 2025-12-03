Reconocida vedette latina regresa a la música con el tema "Navidad sin dieta"

Suscríbete a nuestros canales

Una de las vedettes latinas más reconocidas es Iris Chacón, quien regresa a la música con un tema muy especial para la época navideña. A través de Instagram, la boricua de 75 años, ha compartida la gran emoción que tiene por darle una nueva canción a ese público, que la sigue fielmente.

Una popular canción

La actriz y bailarina ha comentado que el tema tiene por nombre “Navidad sin dieta”, que tiene el propósito de que las personas, en especial las mujeres puedan pasar las fiestas decembrinas, sin ninguna preocupación por cuidar lo que comen.

“Mores, mi nuevo tema, “Navidad sin dieta” ya está disponible en todas las plataformas digitales. Pa’ gozar, reír y celebrar la Navidad sin estrés. Dale play y únete a la fiesta”, ha escrito en una publicación.

En este sentido, Chacón asegura que la idea para el tema salió hace algunos meses cuando llamó a algunos amigos y estaban preocupados por lo qué comerían, muchos siguiendo una rigurosa dieta.

Más firme que nunca

El tema no solo demuestra el talento de Chacón, sino también la vitalidad y ganas que tiene de seguir con su carrera musical.

Hasta el momento el tema cuenta con varias vistas en YouTube, y comentarios del público por la picardía que conserva la conocida “Vedette de América”.