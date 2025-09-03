Actriz y vedette desenterró el cuerpo de su esposo para dormir con él (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y vedette Lyn May, goza de gran popularidad en México, donde ha desarrollado una carrera impecable en películas como “Tivoli”, “Las Ficheras”, “Burlesque” y “Bellas de noche”, entre otras. Sin embargo, detrás de tanto éxito existen momentos oscuros para la artista de 72 años.

Fuerte momento

En una reciente entrevista para el pódcast “Creepypastas Everywhere”, la nacida el 12 de diciembre de 1952, contó el fuerte dolor que vivió por la muerte de su esposo, el empresario Antonio Chi-Xuo, con quien se casó en el año 2004.

El hombre falleció en el año 2008 por cáncer de próstata, siendo Liliana Mendiola Mayanes, nombre de pila de la actriz, heredera de todo el patrimonio que dejó Antonio.

“Después de 25 años de casados le vino el cáncer de próstata y se me murió. Y yo sufrí muchísimo porque ya teníamos muchos años juntos. Yo quería mucho a mi marido, estaba muy acostumbrada... era un hombre como ninguno, un hombre muy bueno”, comentó en la conversación.

Lo más impresionante de la entrevista fue que la vedette que acumula 431 mil seguidores en Instagram, contó que tras la muerte de su esposo duró cuatro días con el cuerpo en casa, antes de sepultarlo.

Lo que hizo con el cuerpo

Sin embargo, lo más fuerte llegó con el tiempo cuando el dolor la llevó a desenterrar el cuerpo de Antonio Chi-Xuo, para tenerlo con ella como compañía, ya que no soportaba vivir sin su amado.

“Yo pagué y me ayudaron. Tú sabes que cuando hay dinero se prestan a todo, se consigue todo lo que uno quiere y sí lo tuve, pero mi madre me convenció (me decía) "no lo puedes tener aquí, los vecinos van a empezar a protestar", comentó con lágrimas.

Aseguró que estuvo acostada con el cuerpo del hombre y abrazándolo a cada momento. Sin embargo, su madre le insistió en que debía dejar todo eso y hacer algo, llevándola a cremar el cuerpo y esparcir las cenizas por toda su casa.

“Lo mandé a cremar. Lo sentí conmigo, sentí lo calientito de su cuerpo, sentí que estaba durmiendo conmigo. Sentí que se sentó, me besó y se salió”, comentó.