LaLiga: Camavinga marca el segundo gol del Madrid ante el Athletic Club

El Real Madrid está disputando la jornada 15 del fútbol español ante el Athletic Club en el Estadio de San Mamés. Los visitantes, están en la obligación de ganar para seguir en la pelea por el primer lugar de la tabla, mientras que los locales desean dar un golpe de autoridad y así escalar hacia las primeras posiciones.

Por si fuera poco, antes de que termine la primera mitad, en la que se vivió con mucha intensidad, con un ida y vuelta por parte de los dos equipos, los visitantes dieron un golpe que puede ser letal. Los dirigidos por Xabi Alonso, en una jugada por la banda y tras un centro al área, el también francés y mediocampista Eduardo Camavinga pudo rematar de cabeza para colocar el segundo gol de su club e irse al descanso con dos de ventaja.

Por último, al ampliar esta ventaja, tienen mucha más tranquilidad de cara a la segunda parte del compromiso. Entendiendo que no es un escenario fácil de jugar, el tener dos goles apenas de inicio el segundo tiempo les da más posibilidades de seguir creciendo en su juego colectivo en lo que esperan que sea una importante victoria.