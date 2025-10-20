Meridiano Televisión transmitirá el fútbol español en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Matos Viveiros

La Copa del Rey, prestigioso torneo español contará con 126 equipos participantes que buscarán alzarse con el trofeo en su edición número 122, consolidándose como una de las competiciones más emocionantes del calendario europeo. Una vez más, Meridiano Televisión te llevará hasta tu hogar los mejores y más atractivos partidos.

El actual campeón, FC Barcelona, intentará revalidar el título obtenido tras vencer al Real Madrid en la final de 2025, evento que también disfrutaste por el canal de los especialistas en deportes con récord de audiencia.

¡A partir de 28 de octubre disfrutarás la Copa del Rey por Meridiano Televisión! Aquí verás los más emocionantes partidos del torneo español.

El calendario de la Copa del Rey 2025-2026

Primera Ronda: octubre de 2025

octubre de 2025 Segunda Ronda y 16avos de final: diciembre de 2025

diciembre de 2025 Octavos de final: enero de 2026

enero de 2026 Cuartos de final: febrero de 2026

febrero de 2026 Semifinales: febrero de 2026 (ida) y abril de 2026 (vuelta)

febrero de 2026 (ida) y abril de 2026 (vuelta) Final: 25 de abril de 2026 en La Cartuja, Sevilla

Cabe destacar que Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club no jugarán esta primera fase por ser los equipos ya clasificados para la Supercopa de España.

Los fanáticos del fútbol español podrán disfrutar cada minuto de la Copa del Rey a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.