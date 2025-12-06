LVBP: Bravos derrotan a Cardenales para mantenerse sólidos en la cima

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Nueva Esparta disfrutó de otro triunfo de los Bravos de Margarita. Y es que en la noche de este viernes celebraron por quinta ocasión seguida, ya que derrotaron a Cardenales de Lara con un ajustado marcador de 6 a 5.

Bravos se hace fuerte en casa

Los insulares pegaron fuerte en el mismo primer episodio con un rally de cuatro carreras. Alexi Amarista inició la fiesta con un triple y le siguieron otras buenas conexiones de Wilson García y Anthony Jiménez. El encargado de cerrar la faena fue Francisco Arcia con un elevado de sacrificio.

La reacción de los crepusculares fue prácticamente al instante. Yohendrick Piñango sumó una con jonrón solitario en el segundo, mientras que Ildemaro Vargas se hizo presente con elevado de sacrificio en el tercero.

Después de algunas entradas tranquilas, los de casa añadieron otras dos para sentenciar las acciones. Y es que en la baja del sexto Francisco Arcia pegó un sencillo al jardín central para remolcar a Ramón Flores y Anthony Jiménez.

Sin embargo, la visita sorprendió al descontar en la recta final y amenazar con igualar la pizarra. Rafael Ortega pegó un jonrón de dos rayitas en el octavo, en tanto que Yohendrick Piñango empujó otra en el noveno.

Es así como Bravos de Margarita (24-18) extiende su racha positiva para seguir siendo el líder en solitario de la clasificación. Por su parte, Cardenales de Lara (20-22) vuelve a ceder terreno y protagoniza un triple empate en la penúltima posición.