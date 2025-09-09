Hijo de Gun Runner fue la vedette del primer día por un valor de $3.300.000

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes arranco la primera sesión de subasta más importante del planeta con una presentación de 4.686 yearlings y un catálogo de primer nivel. Como se les conoce como las ventas selectas de Keeneland September Yearling Sale. La estrella del día fue un hijo de Gun Runner que tuvo un valor $3.300.000. Considerada la subasta de productos más grande e influyente del mundo, un verdadero punto de encuentro para criadores, compradores y consignatarios de todos los rincones del planeta.

Hijo de Gun Runner costo $3.300.000

El MV Magnier de Coolmore, Peter Brant y Winchell Thoroughbreds se unieron para conseguir un hijo de Gun Runner macado con el Hip 177 por $ 3,3 millones durante la sesión de apertura del 8 de septiembre de la venta de yearlings de Keeneland de septiembre.

El potro castaño oscuro o marrón coronó la primera sesión de ventas de septiembre que produjo 15 ventas de siete cifras, el número más alto para la primera sesión desde 2006. Entre las compras más ricas, cuatro fueron del semental estrella de Three Chimneys Farm y Caballo del Año 2017.

El criado por Hill n Dale Equine Holdings, Inc. y Determined Stud, Gun Runner en Thoughtfully por Tapit, su madre es hermana completa del ganador de stakes Signator, y medio hermano de otros dos ganadores de stakes: ganador de grado 2 Informe Anual y el ganador de múltiples stakes Giant Payday. La tercera madre del potro nacido en septiembre es Furlough, ganadora de grado 1.

Este Gun Runner, superó a su hermano Brant, que fue adquirido por el Zedan Racing, por $3 millones el pasado mes de marzo en la Ocala Breeders’ Sales, y ganador este domingo en gran demostración del Del Mar Futurity (G1).

Gun Runner se presentó en la temporada 2025 en Three Chimneys Farm, cerca de Midway, Kentucky, por un precio anunciado de $250,000. Ocupa el tercer lugar en la lista general de sementales líderes hasta el 7 de septiembre.