La yegua más esperada en La Rinconada debuta en la R35

Este mes de septiembre, el Hipódromo La Rinconada se prepara para una jornada emocionante. Las pruebas selectivas del mes están listas, con 12 emocionantes carreras en agenda. La jornada promete ser un espectáculo imperdible, que incluye dos clásicos y la participación de ejemplares tanto nacionales como importados, todos listos para darlo todo en la pista.

La Rinconada: Yegua Esperada Reunión 35 Datos Hípicos

Una de las competencias del 5y6 nacional es la que se llevará a cabo en la novena carrera, tercera válida hora de partida 4:20 pm precisamente allí dos yeguas hacen su estreno.

Por el puesto de pista 10 saldrá Hispanamericana, una zaina americana de tres años hija de Khozan en Carriage Trade por Storm Cat que hace ya un tiempo se encuentra alojada en la cuadra del entrenador Carlos Radelli y que luego de solventados ciertos detalles la afición hípica la vera en acción este domingo 14 de septiembre con la monta de Jaime Lugo y un hándicap de 54 kilos.

Sus padres: Por un lado, tenemos a Khozan ejemplar que corrió en dos ocasiones y ganó un Maiden Special Weight y un Allowance Optional Claiming ambos en el recinto de Gulfstream Park.

La madre Carriage Trade solo corrió en una ocasión donde arriba en el último lugar en un Maiden Special Weight del recinto de Churchill Downs. El abuelo Storm Cat participo en ocho pruebas para cuatro triunfos entre Saratoga y Meadowlands con una producción de un poco más de 500.000 dólares.

Ejercicios: La Rinconada Próximo a Debutar Potra

Ago 30: J. Medina E/P 15,1 28,4 42 (600) 56,2 70,4 4p 85,4/100,4/ muy cómoda con remate de 13,1.

Sep 06: W. Véliz E/P 15,4 29,2 41,2 (600) 53,3 2p 68,2/ muy cómoda, centro de cancha con remate de 12. Así se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos

La afición hípica se prepara para un momento especial en La Rinconada: el debut de una potra con sangre de campeona. Todas las miradas estarán puestas en su primera carrera, en la que se espera que comience a forjar su propia leyenda.