Los protagonistas están listos: Conoce a los ejemplares del Clásico Millard Ziadie (GII)

La trigésima quinta reunión de carreras en el hipódromo La Rinconada tendrá como punto culminante la disputa del Clásico Millard Ziadie (GII). En la sexta carrera del programa de este domingo 14 de septiembre, un grupo de ocho ejemplares de tres años se medirá en un recorrido de 1.400 metros para rendir tributo a una de las figuras más grandes de la hípica venezolana.

La Rinconada rinde tributo a un ícono: La hípica se prepara para el Clásico Millard Ziadie

La carrera honra la memoria de Millard Ziadie, considerado por muchos el mejor entrenador de purasangres de todos los tiempos. Nacido en Jamaica y conocido en el mundo hípico como "El Musiú", Ziadie forjó a campeones legendarios, entre ellos a la triple coronada Gelinotte. Su legado y sabiduría permanecen vigentes en cada competencia, un recordatorio de su maestría hasta su fallecimiento en 2004.

Los protagonistas en la pista: Potros La Rinconada Selectiva

Ocho ejemplares buscarán la gloria en este importante evento. El primero de ellos es Forrest Gump, del Stud ‘Alabama PB’, con la guía de Larry Mejías y la presentación de Antonio Bellardi. La competencia también contará con el importado Rockville (USA), que llega a la prueba tras ganar una selectiva, bajo la dirección de Carlos Luis Uzcátegui y la monta de Jhonathan Aray.

Otros contendientes incluyen a Señor Soñador, con el número tres en la gualdrapa y la conducción de Yoelbis González, y a Noah, ambos pensionados de Carlos Radelli, el último con la monta de Jaime Lugo.

La prueba marca el regreso de varios ejemplares: Tío Horacio reaparece luego de su participación en las pruebas de la triple corona, con el entrenamiento de Fernando Parilli y la monta de Jaime Lugo Jr.

Rey Joaquín, tercer presentado del trainer Carlos Radelli y la monta del experimentado Johan Aranguren que todas las peleas.

Snujake con la monta nuevamente de José Alejandro Rivero y en su reaparecida reciente ocupó la segunda casilla. Por último, Prometheus que reaparece luego de su participación en el clásico “José Antonio Páez” y para esta ocasión regresa a las manos de Robert Capriles en yunta con Ramón García Mosquera. Hay que tener en cuenta que para esta ocasión el premio adicional especial a repartir es de $125.000.

Victorias: 2024 Selectiva Grado dos

Esta prueba se disputó en el 2024 y fue una victoria para la yegua Bella Catira en distancia de 1.400 metros con Hemirxon Medina y en su momento bajo el entrenamiento de David Palencia.