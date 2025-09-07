Más de $9.000 para los ganadores del 5y6 en la reunión 34 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Con una programación de 12 carreras, el hipódromo de La Rinconada celebró este domingo 07 de septiembre, la reunión 34 de la temporada 2025, por lo que el 5y6 sobrepasó los 135 millones de bolívares, cifra récord para la temporada por 21 semanas consecutivas.

Meridiano: Monto sellado y total a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 Nacional recolectó un monto sellado de Bs. 135.912.100,00 de los cuales Bs. 19.027.694,00 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 73.392.534,00.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida, séptima del programa, la victoria fue para Petareña (número 13), con un dividendo de Bs.147,69 a ganador y Bs. 94,22 a placé, con Jefferson David Rivas en yunta con Winder Véliz, por lo que el tiempo para 1.200 metros fue de 74.2.

En la octava carrera, que fue la segunda válida, el triunfo fue para Mr. Keating (USA) (número 8) con la monta de Franklin Puello Jr., y entrenada por Dany Pimentel. Dejó crono de 80.3 para 1.300 metros.

La tercera válida, la ganó Yankee Lake (número 5) con el jinete Jervis Alvarado, y quien recibió las instrucciones de Yorvis Villamizar, para dejar el crono en 76.3 para 1.200 metros.

En la cuarta válida, décima carrera, el triunfo fue para Chimpolera (número 4) con la monta de Jaime "Pocho" Lugo en yunta con Fernando Parilli Araujo. Dejó crono de 75.0 para el mismo tiro de 1.200 metros.

En la undécima carrera, que fue la quinta válida, Rafiki (número 7) se alzó con la victoria con el aprendiz Oliver Medina sobre los estribos y Wladimir Sánchez en el entrenamiento, por lo que pagó un dividendo de Bs. 537,63.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida, se la llevó Mi Goajira Adorada (número 8), con la monta de Jhonathan Aray y bajo la preparación de William Laya, que consiguió su primera victoria como entrenador en el óvalo caraqueño.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 1.482, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 12.710,81. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo 49 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs.1.482.830,12.