Para acertar en el 5y6: Yorvis Villamizar te muestra las yeguas que presenta para la R34 (+Video)

En horas de la mañana de este viernes 05 de septiembre, el entrenador Yorvis Villamizar conversó en entrevista para Meridiano Web, luego de haber culminada la jornada de ajustes efectuada en la pista del hipódromo La Rinconada, acerca de lo detalles de las condiciones físico-atlética de los ejemplares de su cuadra.

El preparador tendrá cuatro presentados en o que será la jornada del 5y6 Nacional de la reunión 34, al mismo tiempo, marca el inicio del tercer y último meeting, a disputarse este domingo 07 de septiembre en el óvalo de Coche.

Entrenador Yorvis, gracias por la oportunidad de entrevistarte y tienes cuatro presentados para el juego del 5y6 de la reunión 34. Inicia en la tercera válida con la yegua Yankee Lake, montada por Jervis Alvarado, ¿coméntanos para nuestros lectores de Meridiano Web acerca de está castaña?

-Ustedes ven que esta yegua corre seguido, pero es la sencilla razón que ella es muy delgada y no brisea, por lo que nosotros la trabajamos de una manera muy conservadora y se vaya puesta en la carrera. Pienso y estimo que está lista. En este lote no es tan difícil pues van 11 yeguas que son las bravas y creo que la nuestra va a estar enredada en los primeros puestos del marcador.

En la cuarta válida presenta dos yeguas: Lady Issa y Caramel Love que reaparece luego de 70 días sin correr ¿Cómo estuvo la preparación de ambas cuatroañeras?

-Nuestra consentida Lady Issa anda muy bien y no le tomen en cuenta las últimas carreras. Para esta oportunidad la observo mejor y lista para dar la batalla.

Ella va a salir desde el vamos, Jervis Alvarado la conoce y esperamos tener un poquito de suerte con Lady Issa, pues la llevamos al puesto 1 y nos vamos de una vez para la punta.

La otra es Caramel Love, una yegua que tuvimos la dicha de debutarla y ganarla con Jervis (Alvarado). Posteriormente nos ganó She a Baddie (USA), una importada que ha ganado tres competencias seguidas. En este lote, aunque van tresañeras y una norteamericana, pienso que Caramel Love tiene mucha clase.

No le tomen en cuenta su última competencia, pues el aprendiz Sangronis (Leomar) tuvo algunos detalles detrás del aparato, se tuvo que bajar y pasaron muchas cosas, por eso no le tomemos en cuenta esa carrera.

En esta oportunidad tuvo cinco briseos y un aparatazo la semana pasada. Así es que todo me indica que va a correr bien. Para mi esta yegua va a decidir esta carrera.

Y culmina su compromiso entrenador en la carrera de los acumulados del 5y6 con la seisañera Gran Marisela montada por Larry Mejías ¿Cómo observó en su preparación?

-Son tan solo 1.100 metros, Gran Marisela va por fuera y en sus dos últimas competencias dijo que si, se ha adaptado muy bien al entrenamiento. Larry Mejías la conoce y en su última no la conocía. Corría en ganadoras de 2 ahora son ganadora de 1, a pesar de ser cincoañera, está yegua anda en el aire.

Para mí, partida y depende de cómo esté la pista y el planteamiento podemos hacer una excelente carrera con esta yegua Gran Marisela.