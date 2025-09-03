Leomar Sangronis dispuesto a visitar el recinto de ganadores este domingo en La Rinconada (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Leomar Sangronis, una de las promesas del óvalo de Coche, se muestra agradecido por el apoyo de entrenadores y propietarios. Esta confianza le permite exhibir su talento cada vez que pisa la arena de La Rinconada con sus compromisos. Su dedicación y habilidades lo han convertido en una figura en ascenso en un entorno altamente competitivo.

Meridiano Web apoya a estas nuevas figuras que emergen en el mundo de la hípica. La juventud y el talento de Sangronis son un gran potencial para la industria, y el jinete trabaja para aprovechar al máximo esta etapa de su carrera. El objetivo es aprender y aplicar todo lo adquirido en una profesión tan difícil y demandante.

Durante la mañana de traqueos de este miércoles, el joven jinete aprovechó la oportunidad para hablar ante las cámaras. Sangronis detalló la condición y las posibilidades de los tres ejemplares que montará este próximo domingo en la reunión 34. Sus palabras se convierten en una guía valiosa para los aficionados, quienes buscan información precisa para armar sus jugadas.

Las tres montas son en el 5y6 nacional, la primera de ellas en la tercera válida con la yegua Acanelada.

-Esta yegua anda excelente en cancha, el entrenador Jesús Antonio Romero nos da la oportunidad nuevamente con este ejemplar. Venimos de un buen tercero y para esta ocasión con un poquito de suerte obtener el triunfo con ella.

Para la quinta válida carrera que luce muy pareja tiene la monta del caballo Mufasa.

-Agradecido con Wladimir por la oportunidad por primera vez. En un caballo que anda excelente en cancha y esperamos tener una excelente actuación con él.

Por último, en la carrera de los acumulados por el puesto una partirá tu conducida Reina De Vela.

-Venimos de un buen quinto lugar en su anterior, ella se mantiene en perfectas condiciones en cancha y con un poco de suerte buscaremos obtener la victoria con ella.