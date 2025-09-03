Kelvin Perfecto espera unir partida con llegada con esta yegua en el 5y6 nacional en La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, el jinete Kelvin Perfecto fue uno de los protagonistas en la acostumbrada jornada de traqueos. Con el inicio del nuevo meeting hípico este domingo, el jinete ofreció sus impresiones sobre la preparación de sus montas y sus expectativas para una jornada que promete grandes emociones.

Perfecto, quien busca destacar en esta nueva etapa de la temporada, compartió su visión al equipo de Meridiano Web sobre las posibilidades de sus ejemplares. En un ambiente distendido, habló sobre la condición física de cada uno y detalló las estrategias que piensa emplear en la pista.

El jinete se muestra optimista y asegura que su trabajo arduo de la semana se verá reflejado en el rendimiento de sus caballos. Sus palabras se convierten en un dato importante para los aficionados que buscan una guía confiable al momento de sellar sus boletos del 5y6 y las demás competencias.

La primera monta desde muy temprano en la de abrir las acciones con la potra de dos años Reysgar.

-Si esta potra debutante del entrenador José Luis Balzan, quien me sigue dando oportunidades el cual le agradezco al igual que los diferentes propietarios que están confiando en mí aquí en La Rinconada.

Esta yegua, lo hace muy bien en sus trabajos. Considero que se va seguir poniendo en carrera y aunque la carrera es un poco fuerte ella ha mostrado velocidad en sus briseos desde el aparato, me ha demostrado que es muy mansa y esperamos una excelente carrera en su debut.

Luego en una prueba para ganadores de 2 y 3 carreras en recorrido de 1.400 metros, conduces nuevamente al ejemplar Rey Vulcano.

-Este caballo correrá para esta ocasión un tiro de 1.400 metros, en carrera que se torna un poco pareja y el nuestro lo esta haciendo muy bien al punto de mejor considerablemente en sus dos últimas donde arribó segundo y quinto. Para esta semana el caballo va hacer un poco duro en el recorrido y esperamos estar decidiendo.

Otro caballo que conoces muy bien y que montaras en la cuarta carrera, Bordeaux de Ramiro Caldeira.

-Este caballo tuvo semana corriendo seguido, probamos suerte en recorrido de 1.600 metros no nos fue como esperábamos, pero ahora regresamos a los 1.200 metros la distancia ideal para él y a pesar de participar contra varios ejemplares fuertes en la carrera. Consideramos que el nuestro puede decidir.

La carrera que da inicio al juego del 5y6 nacional tienes la monta de la yegua Brisa Del Valle.

-Esta yegua tenia varios detallitos que su trainer le ha ido corrigiendo, para esta ocasión va con el implemento Bozal en ocho y ha mostrado mejorías en sus traqueos. Considero que para esta semana la yegua va hacer una excelente carrera.

Tercera válida una carrera con una premiación adicional especial a repartir de $16.000 y tu sobre el lomo de la alazana Fabi Valen.

- A pesar de que no ha podido ejercitarla personalmente, ya que el ejemplar requiere un traqueador, pero destacó que su rendimiento en los trabajos ha sido muy bueno.

Perfecto, a petición suya, le sugirió a Balzan el uso de la gríngola para la yegua. "Con este implemento, creo que podemos unir partida con llegada en la carrera del domingo", afirmó el jinete, quien aseguró que dará lo mejor de sí en cada una de sus montas.