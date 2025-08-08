Kelvin Perfecto espera tomarse la foto con estos ejemplares en la R30 con mucha fe (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Kelvin Perfecto es uno de los jinetes que se estará presente en el hipódromo La Rinconada y en esta ocasión en la reunión número 30, el día domingo 10 de agosto.

En horas de la mañana de este viernes, el joven jockey asistió a la jornada de ejercicios y aprovechó de conversar en entrevista para el medio digital Meridiano Web acerca de sus tres compromisos para la jornada dominical.

Al momento de hacer la nota, la yegua Victoria Susej quedó retirada de la competencia de la cuarta válida para el 5y6 dominical, información publicada por el INH en horas de la tarde de este mismo viernes.

Kelvin Perfecto: Tomar foto montas no válidas y 5y6 R30 La Rinconada

Un saludo para ti Kelvin y estamos agradecidos por la oportunidad de entrevistarte. Para este domingo tiene cuatro montas. Comienza en la sexta carrera con la yegua Fabo Valen, que repites en la monta por segunda ocasión y es presentada por José Luis Balzán ¿Coméntanos acerca de esta competidora?

-Es una yegua que vengo de arribar tercero después de su segunda reaparecida. El trainer me vuelve a dar la oportunidad con ella. El entrenador y los propietarios están optimistas, respetando a las demás yeguas en especial la británica, pero considero que nuestra yegua estará decidiendo la carrera.

Primera válida para el juego del 5y6 Nacional tendrás el compromiso de montar a Queen Tita, ¿cómo ha estado en su preparación?

-Una yegua que también vengo de arribar tercero. Esta semana trataré de buscar la punta lo más rápido posible o tratar de posicionarla y está yegua también estará decidiendo está carrera.

Finaliza tus compromisos con la cincoañera Oklahoma en la última válida para el 5y6 o la carrera de los acumulados. La conoces bien y es entrenada por Ismael Paredes.

-Insisto con esta yegua. No lo hace mal en sus trabajos. Como lo dije la semana pasada con el caballo Rey Vulcano, todavía no logro entenderme a la perfección con la yegua, pero trataré de hacer lo mejor posible esta semana y sorprender el 5y6.