Para Juan Carlos García Mosquera esta yegua por su forma física hará un buen papel para el 5y6 dominical (+Video)

El efectivo entrenador profesional Juan Carlos García Mosquera siempre colaborador y con mucha disponibilidad para aceptar las entrevistas tanto para este medio digital como para las RRSS de Gaceta Hípica.

Este miércoles 03 de septiembre, el trainer estuvo presente en la jornada de traqueos en el hipódromo La Rinconada y aprovechó para conversar en entrevista acerca de sus tres ejemplares presentados para la trigésima cuarta reunión, a realizarse el día domingo 07 de septiembre.

La Rinconada: Juan Carlos García Mosquera Entrevista en Vivo Ejemplares Presentados R34

Muy Buenos días entrenador y agradecido nuevamente por su disponibilidad para entrevistarlo.

-Un saludo para toda la gente de Meridiano y Gaceta Hípica, muchas gracias por la entrevista y tenemos tres compromisos para esta semana.

Trainer inicia en la tercera carrera con El Gran Solinero con la monta de Jervis Alvarado ¿Cómo se encuentra en el entrenamiento?

-Un caballo que viene de reaparecer en el lote de la milla, no lo hizo para nada mal. Al final aflojó un poco porque estaba reapareciendo. Ahora vamos a los 1.400 metros y considero que es un lote bien parejo, Jervis lo conoce y esperemos que hagamos una buena carrera.

Patriley reaparece tras 49 días sin correr y usted lo inscribió para la sexta competencia del ciclo no válido en 1.200 metros de recorrido y con Julio Moncada sobre los estribos ¿Qué nos puedes comentar?

-Este caballo en su última carrera sufrió un percance y lo tenemos bajo el control con los médicos veterinarios y el equipo de cuadra. El caballo ha trabajado bien. Lo hizo muy bien el día sábado de hace 15 días y decidimos correrlo en esta competencia que sabemos es muy difícil, pero anda en buenas condiciones y consideramos que tiene una buena oportunidad.

Su último compromiso será con la yegua Furia en la cuarta válida para el juego del 5y6 y se estrena en su cuadra, ¿qué nos puedes decir?

-Es una yegua que anda en muy buenas condiciones físicas. La carrera es un poco difícil porque van las importadas y algunas tresañeras. Considero que la yegua por la forma física va a hacer un buen papel para esta competencia.