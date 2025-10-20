Juan Pablo Paolini llega a La Rinconada: Los datos y récords del jinete internacional

Suscríbete a nuestros canales

Tras la publicación de los inscritos oficiales por parte del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), se confirmó que la próxima reunión 41 de carreras, programada para el domingo 26 de octubre en La Rinconada, contará con la destacada presencia de un nuevo profesional. El hipismo venezolano da la bienvenida al jinete argentino Juan Pablo Paolini.

Juan Pablo Paolini: Jinete La Rinconada Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)

Paolini, de 27 años de edad, tiene en su historial el triunfo en más de 240 carreras, dos de ellas de carácter clásico, desde que inició su trayectoria como jinete en el 2018. Para la jornada dominical, el talentoso jinete tiene el propósito de cumplir con tres compromisos, una participación que, sin duda, elevará la expectativa entre los aficionados nacionales.

Nacido el 18 de agosto de 1998 en la localidad de San Genora, Santa Fe, Argentina, Paolini debutó oficialmente el 28 de octubre de 2018 en el Hipódromo Independencia de Rosario. Posteriormente, en 2020, vivió su primera experiencia en el turf principal argentino al correr el Encuentro Provincial. A partir de 2022, el joven profesional comenzó a competir con asiduidad en los máximos circuitos.

Según la información que publica el studbook de Argentina en su página web, Paolini acumula ocho temporadas de labor en la difícil profesión y recorrió con éxito los recintos de Palermo, San Isidro, La Plata y Rosario. Su mejor año hasta el momento se registró en 2023, donde fue capaz de alcanzar un total de 66 victorias en 559 participaciones. En lo que va de 2025, el jinete ya suma 60 triunfos, cifras que avalan su talento y solidez en la silla.

La inclusión de Juan Pablo Paolini en la cartelera de La Rinconada, como jinete de reconocida talla internacional, constituye un paso fundamental en el esfuerzo estratégico por internacionalizar la hípica venezolana.

Su participación no solo eleva el nivel competitivo de la jornada, sino que también garantiza un espectáculo de alto calibre, el cual genera un gran atractivo para la afición. La presencia de profesionales extranjeros tanto jinetes como caballos, reafirman el compromiso de las autoridades hípicas con ofrecer una programación de élite.

Compromisos de monta: La Rinconada Jinete Argentino Carreras

7) Yeguas nacionales e importados de 3 y 4 años, ganadoras de dos carreras. Princesa Fina de Humberto Correia.

11) Carrera especial para caballos nacionales e importados de tres año, debutantes o no ganadores. SilK Eyes (Arg) de Fernando Parilli Tota.

13) Clásico Internacional "Simón Bolívar" (GI). Astuto de Humberto Correia.