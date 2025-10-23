Champions League

Jornada 3 de la Champions League establece récord histórico

La Liga de Campeones de la UEFA tuvo una semana de acción cargada de muchos goles y emociones

Por

Stefano Malavé Macri
Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 08:33 pm
Barcelona propinó seis goles al Olympiacos
Esta semana, se disputó la tercera jornada en la Fase de Liga de la UEFA Champions League, donde hubo grandes goleadas, partidos emocionantes y una enorme cantidad de anotaciones.

Entre los equipos que consiguieron vapulear a sus rivales, se encuentra el Barcelona, que bailó al Olympiacos, al igual que el PSV Eindhoven que humilló al Napoli y el Paris Saint-Germain que le hizo siete al Bayer Leverkusen.

Entre los cuarenta y tres goles que se facturaron en la jornada del martes y los veintiocho que llegaron este miércoles, la fecha alcanza un total se setenta y un dianas, la mayor cantidad histórica para una semana de Liga de Campeones.

PSG, Inter, Arsenal, Bayern y Barcelona fueron los equipos que mayor beneficio sacaron de sus victorias. Los cuatro primeros mantienen un puntaje perfecto de nueve puntos y sueñan con llegar a octavos directamente, mientras que los azulgranas se redimen de su derrota en la pasada jornada.

¿Cuál era el anterior récord?

En promedio, se trató de aproximadamente cuatro goles por partido. Cabe destacar que así se rompe el récord de 67 dianas de la quinta fecha de la pasada edición, el cual se igualó en la jornada 1 de la campaña 2025/2026.

El partido con más goles

El Paris Saint-Germain y el Bayer Leverkusen protagonizaron el choque con mayor cantidad de goles de esta fecha. Tras quedar 2-7 en favor de los galos, este encuentro tuvo un total de nueve tantos.

