¡Y no está el Real Madrid! Plantillas más revalorizadas del fútbol mundial

La economía del fútbol mundial sigue en evolución. Un nuevo informe reveló qué clubes han maximizado sus activos futbolísticos. La sorpresa la da el campeón de la reciente edición del Mundial de Clubes, el Chelsea, que se corona como el equipo con la plantilla que más se revalorizó en el último año, superando a todos sus competidores.

Los 'Blues', registraron un incremento monumental en el valor de su plantilla de 364 millones de euros, un reflejo de lo que ha sido la exitosa política de fichajes.

Muy de cerca esta el Paris Saint-Germain (PSG) se colocó en segundo lugar con una revalorización de 303 millones de euros, seguido por la gran sorpresa europea, el Eintracht Frankfurt, que demostró la eficiencia de su gestión deportiva con un incremento de 294 millones de euros.

La ausencia sorprendente: El Real Madrid

A pesar de ser uno de los gigantes más grandes del fútbol europeo, el Real Madrid no apareció en la lista de los diez clubes con mayor revalorización.

El FC Barcelona es el otro gran representante español en la lista, mostrando una fuerte recuperación con un aumento de 242 millones de euros en el valor de su plantilla.

La Premier League domina la clasificación

La liga inglesa demostró su poderío financiero y de desarrollo al colocar a la mayoría de sus equipos en el ranking, incluyendo el ascenso meteórico de clubes como Nottingham Forest (211 M€), Brentford (191 M€), Bournemouth (180 M€) y el ambicioso Newcastle United (165 M€).

Los 10 Clubes con mayor revalorización anual de su plantilla