Mundial de Clubes: Este sería el primer club que tendría un cupo seguro a la edición de 2029 (+video)

La idea de la FIFA es que este evento siga trascendiendo después dele éxito de la primera edición

Por Neyken Vegas
Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 09:25 pm
La primera edición del Mundial de Clubes renovado fue un éxito total y ya comenzaron los preparativos de cara al torneo del año 2029. De hecho, podrían anunciar al primer equipo que tendría su cupo asegurado en los próximos días.

Durante el evento que se llevó a cabo en junio se observó una competitividad notable y una gran entrega por cada una de las franquicias participantes. Por esa razón, la misión es que este evento internacional pueda seguir trascendiendo.

El Chelsea podría ser confirmado para la próxima edición:

El primer y actual ganador del Mundial de Clubes, es el Chelsea y aunque en la mayoría de los torneos, el monarca siempre participa en la próxima copa, para defender el título, esa era una posibilidad que aún no se había estudiado por la FIFA en este evento.

De hecho, de acuerdo al Diario "Times", la organización se encuentra evaluando esa opción de darle el cupo directo a los "Blues" sin importar cual sea su status en ese momento, justamente con esa intención y de confirmarse, el Chelsea sería el primer conjunto que confirmaría su presencia de cara al próximo Mundial.

Es importante recordar, que a esta competición asisten los clubes por merecimiento. Es decir, los que dominen en su continente, tomando en cuenta los próximos cuatro años.

