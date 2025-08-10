¿Cuándo y contra quién jugará el Real Madrid en el cierre de la pretemporada?

Suscríbete a nuestros canales

Luego de su eliminación en las semifinales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, el Real Madrid se encuentra ajustando detalles de cara al arranque de una próxima temporada que comenzará en poco menos de dos semanas.

La escuadra merengue disputó un duelo de pretemporada frente al Leganés, rival al cual le ganó por marcador de cuatro tantos por uno, con anotaciones de Eder Militao, Brahim Díaz, Dean Huijsen y el joven de 'La Fábrica' Thiago Pitarch.

Próximamente, cerrarán esta preparación rumbo al arranque liguero con un nuevo partido amistoso contra el WSG Tirol del fútbol austriaco. Dicho encuentro se jugará este martes 12 de agosto en el Tivoli Neu, en Innsbruck.

Temporada de redención

Los dirigidos por Xabi Alonso, luego de hacerse con los servicios de jugadores como Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Dean Huijsen en defensa, además del ascenso al primer equipo de canteranos como Gonzalo García, lucharán por la redención esta temporada.

En el pasado ciclo, Real Madrid cayó en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona, mismo rival contra el cual perdió en la final de la Copa del Rey y en la lucha por LaLiga. Del mismo modo, quedó fuera en cuartos de final de Liga de Campeones ante Arsenal y en semifinales del Mundial de Clubes ante PSG.

¿Cuándo debuta Real Madrid por Liga?

Los merengues debutarán el martes 19 de agosto en la competición liguera contra el Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española, dando así inicio a una nueva campaña, siendo esta la primera de Xabi Alonso como entrenador blanco.