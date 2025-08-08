Real Madrid tras la pista de una de las estrellas del PSG

Suscríbete a nuestros canales

El radar de diferentes directivas del fútbol europeo están puesto en el portugués, Vitinha. Incluso, señalado de ser el máximo precursor de los éxitos del PSG y por de la selección de Portugal durante el curso pasado.

Con gran dinamismo y capacidad para romper líneas, el futbolista de 25 años sigue acaparando las miradas. Además, su presencia en la cancha brinda un gran juego al equipo parisino. Todos estos factores, han llevado al portugués al punto de rumores relacionados al Real Madrid.

En estos momentos se rumora una operación entre el Paris Saint Germain y el club blanco, situada en un reconocimiento de oportunidades, a menos que aparezca un cláusula de salida, como la del dinámico centrocampista portugués.

Pero más allá de eso, lo que se refleja es que existe interés desde las oficinas de Valdebebas en Vitinha, figura del plantel dirigido por Luis Enrique.

Andrés, trabajador de la causa madridista, tiene varias semanas insistiendo en un precio marcado para abrir la puerta de salida, llamando la atención de esto, ya que las cláusulas de por sí están prohibidas en la Ligue 1.

Vitinha tiene 25 años, pero también un contrato hasta el 30 de junio de 2029, junto con una vía de salida valorada en los 90 millones de euros como precio marcado para poder marcharse en verano 2026.

El portugués tiene muchos atributos, lo que ha hecho que muchos equipos elites lo tenga bajo su sombra, entre esos el Real Madrid.

La directiva blanca sabe que una de las posiciones que debe reforzar es el mediocentro. Sin embargo, la situación del portugués es compleja al menos para este verano, pero seguirán buscando la manera.