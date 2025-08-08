¡Bombazo! Real Madrid ficha a esta promesa de Philadelphia 76ers (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En un mercado particularmente movido para el actual campeón de la Liga Endesa, Real Madrid anunció un nuevo fichaje estelar y que supone una gran apuesta al futuro: Izan Almansa. Así lo adelantó este viernes la periodista española, Noelia Gómez.

Este joven ala-pívot español se ha abierto paso de forma vertiginosa al baloncesto profesional, tras una gran formación temprana como canterano del UCAM Murcia y posteriormente en la entidad merengue.

Recientemente, había logrado un acuerdo con Delaware Blue Coats de la G-League (filial de Philadelphia 76ers), con la opción de ser posteriormente llamado a la NBA.

Regreso a casa

Tal y como reza el famoso refrán: El buen hijo vuelve a casa. Y ese es el caso del joven Almansa, que compitió durante dos años en las filiales del Real Madrid. En 2019, como Cadete fue parte del plantel ''A'' y ''B'', mientras que durante la zafra 2020-2021 también vio acción en el Juvenil ''A''.

Después de esa etapa en la capital española, con solo 16 años tomó el coraje suficiente para probarse en Estados Unidos, haciendo vida en la Academia Overtime Elite de Atlanta entre 2021 y 2022.

Ese año 2022, fue convocado al Mundial Sub-17 con la selección de España, nombrado el Mejor Jugador de ese torneo culminando con una media de 12.1 puntos y 12.9 rebotes.

Para 2023, debutó en la G-League con 18 años defendiendo la camiseta del extinto G League Ignite. Sin embargo, a principios de 2024 fue invitado al Rising Stars Challenge como parte del NBA All-Star Weekend.

Asimismo, tuvo una breve pasantía en Australia en la zafra 2024-2025, en el club Perth Wildcats. Durante su estancia allí, disputó 33 compromisos y dejó promedios de 6.9 puntos y 3.9 rebotes.