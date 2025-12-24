MLB: Piratas de Pittsburgh tienen grandes planes para Jhostynxon García

Suscríbete a nuestros canales

Los Piratas de Pittsburgh continúan su reconfiguración de cara a la temporada 2026, y una de las apuestas más destacadas de la franquicia es el prospecto venezolano Jhostynxon García, quien podría aportar significativamente en el juego del equipo durante la próxima campaña. García, adquirido en un cambio con los Medias Rojas de Boston en un arreglo de cinco jugadores, figura como el prospecto número seis en el sistema de los Piratas y ocupa la posición 85 en la lista de los 100 mejores prospects de las Grandes Ligas, según MLB Pipeline.

Con apenas siete turnos al bate en las Mayores, el jardinero apodado “La Contraseña” ha generado expectativas por su combinación de poder, velocidad y defensa versátil en los jardines, cualidades que han sido resaltadas por el manager Don Kelly durante las Reuniones Invernales.

¿Jhostynxon García desde el día uno?

A pesar de su limitada experiencia en el máximo nivel, su producción ofensiva en las menores —incluyendo 21 jonrones la temporada anterior con un sólido porcentaje de slugging— le otorga impulso para competir por un lugar en el roster activo.

El gerente general Ben Cherington ha expresado confianza en que García puede contribuir en múltiples aspectos del juego, aunque también ha señalado que el joven aún tiene áreas de desarrollo por delante, particularmente en su enfoque al bate. La organización señala que, si bien no hay garantía de que inicie en el equipo desde el Día Inaugural, Jhostynxon García está bien posicionado para causar impacto en Pittsburgh en 2026 y más allá.