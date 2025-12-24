¡Adiós MLB! Harold Castro se marcha a Corea

Suscríbete a nuestros canales

Aunque no recibió su ascenso de regresar a las Grandes Ligas con Reales de Kansas City, Harold Castro tuvo una presentación notable convirtiéndose en el MVP de la franquicia en las ligas menores. Después de intentarlo durante el 2025, la actual figura de los Leones del Caracas le pondrá un alto al béisbol organizado de Estados Unidos tras llegar a un acuerdo con el KIA Tigers de la Organización de Béisbol de Corea (KBO).

El 'Tren del 23' probará nuevos horizontes en su trayectoria y se marcha a la pelota coreana, firmando un contrato por un año que marca un nuevo paso en su carrera profesional. El pelotero aportará su experiencia al conjunto surcoreano, que busca fortalecer su roster de cara a la campaña venidera en el certamen.

El contrato tiene un valor total de un millón de dólares, desglosado en 200 mil dólares como bono por firmar, 700 mil dólares correspondientes al salario base y 100 mil dólares adicionales en incentivos, de acuerdo con el anuncio del equipo. La operación refleja la confianza del equipo en el rendimiento y la versatilidad de Castro que ha tenido en las últimas ediciones tanto en MLB como en Venezuela.

Harold Castro brilló con el madero en 2025

El utility fue uno de los mejores bates que tuvo la franquicia de la Liga Americana en la temporada 2025, pese a que no subió al equipo grande. El pelotero venezolano, que puede jugar tanto en los jardines como en el infield, coleccionó un promedio al bate de .303, 21 jonrones, 113 hits, 54 anotadas, 65 remolcadas, .353 de porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .884 en 101 juegos.

Asimismo, ese buen momento lo trasladó en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con Leones del Caracas, luciendo un average de .332, 62 imparables, seis cuadrangulares, 25 remolques, 34 anotaciones, .481 de slugging y OPS de .838 en 44 encuentros.