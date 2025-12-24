MLB: ¿Yankees de Nueva York tiene el reemplazo ideal para esta estrella?

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de los Yankees de Nueva York sigue trabajando para mejorar de cara a la que será la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Aunque no han realizado movimientos de alto impacto en lo que va de la agencia libre, están en la búsqueda de darle más profundidad al roster si no traen a una de sus máximas estrellas en el 2025.

Uno de los focos principales dentro del conjunto neoyorquino pasa por el futuro de su outfield. Si Cody Bellinger firma con otra franquicia, obligaría a la directiva a reaccionar con rapidez y creatividad, buscando opciones que garanticen producción sin comprometer la flexibilidad financiera del equipo.

¿Los Yankees de Nueva York ya tienen reemplazo?

En ese contexto, el nombre de Austin Hays ha comenzado a ganar fuerza como una alternativa realista. Según el periodista Jon Heyman, los Yankees han mostrado interés en el jardinero, quien podría convertirse en un plan de respaldo en caso de que no consiga retener a Cody Bellinger.

Hays, reconocido por su solidez defensiva y capacidad para aportar poder ocasional, encaja dentro del perfil que buscarían los Yankees en la actualidad. El pelotero de 30 años tiene ocho años de experiencia en la Gran Carpa, en la que ha podido ver acción con los uniformes de los Orioles de Baltimore, Philadelphia Phillies y Rojos de Cincinnati.

Para el cuerpo técnico dirigido por Aaron Boone, es importante reforzar distintos aspectos antes de que den inicio los entrenamientos primaverales. La incertidumbre en torno a Bellinger obliga a explorar caminos alternativos que permitan mantener profundidad ofensiva y defensiva, especialmente si quieren volver a lo más alto de la División Este de la Liga Americana.

Finalmente, el posible interés de los Yankees de Nueva York por Hays no implica una decisión definitiva, pero sí refleja la intención de anticiparse a distintos desenlaces en lo que resta de un mercado de agentes libres que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses dentro del mejor beisbol del mundo.