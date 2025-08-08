El Real Madrid se hace el loco con el Balón de Oro

Suscríbete a nuestros canales

Tal como se espera en estas fechas, este jueves 7 de agosto del 2025, France Football, anunció los 30 jugadores nominados al Balón de Oro el venidero 22 de septiembre en París. Sin embargo, la noticia contó con hecho inusual, el Real Madrid no ha replicado la noticia a pesar de tener tres nominados: Vinicius, Mbappé y Bellingham.

En nominaciones atrás, el club blanco se ha caracterizado por dedicar un apartado en su web y redes sociales, hasta en Real Madrid TV, sobre el Balón de Oro, incluso de otras nominaciones como el Kopa, el Yashin o el mejor club de la temporada. Pero en esta ocasión todo ha sido diferente.

El año pasado estuvieron nominados Vinicius, Bellingham, Carvajal, Mbappé, Valverde, Rüdiger y Kroos como mejor jugador, por su parte Güler y Lunin optaban en sus respectivas categorías. Y el Madrid festejó en sus redes dichas nominaciones.

Sin embargo, este 2025, el Real Madrid al parecer decidió hacer casi omisión y optar por el silencio. Claro está, también es una manifestación de lo sucedido la edición pasada, donde todo señalaba que el brasileño Vini iba a ser el ganador 2024, pero el galardonado fue Rodri.

Aquella situación desató decepción y enojo para el club, que tomó lo sucedido como una injusticia, el club blanco ese mismo 28 de octubre, dejó claro "Ahora mismo, el Balón de Oro deja de existir".

Centrados en el The Best

Luego de dos meses de lo sucedido en la edición pasada del Balón de Siro; Vinicius Junior sí recibió su premio que lo posicionaba como mejor jugador de 2024, aunque en esta ocasión fue con el The Best que da la FIFA, entregado en manos de Gianni Infantino.





Vinicius con el premio ‘The Best’

¿Habrá plantón merengue?

Ahora, luego de aproximadamente un año después, la gran pregunta es si el 22 de septiembre de 2025 pasará lo mismo, la ausencia del Real Madrid. Ya que el año pasado, Vini no asistió a la gala. Incluso, los blancos recibieron el galardón ‘Mejor equipo 2024’ y nadie subió a recibir el trofeo.

La interrogante es si algún jugador nominado del Madrid desfilara en la alfombra roja del Théatre du Chatelet de París.