Balón de Oro: Lamine Yamal repite entre los nominados para el premio Kopa

Suscríbete a nuestros canales

Para Lamine Yamal, además de buscar inscribirse por primera vez en su carrera en el top 3 del Balón de Oro, su misión para esta próxima gala será conquistar el premio Kopa nuevamente.

En la edición de 2024, el extremo se convirtió en el ganador más joven de este galardón en la historia, tras llevárselo a sus 17 años en octubre del pasado año.

Los nominados al Kopa

El actual Golden Boy figuró este jueves entre los nominados al premio, junto con otros candidatos que buscarán arrebatarle este trofeo.

Entre ellos, figuran el mediocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi (francés) el defensor del FC Barcelona, Pau Cubarsí (español); el delantero del PSG, Desire Doué (francés); el atacante del Palmeiras y recién adquirido por el Chelsea, Estevao Willian (brasileño); el central recientemente fichado por Real Madrid, Dean Huijsen (español).

Asimismo, completan esta lista: Myles Lewis-Skelly (defensor británico del Arsenal), Rodrigo Mora (delantero portugués del FC Porto), Joao Neves (mediocampista portugués del París Saint-Germain) y Kenan Yildiz (atacante turco de la Juventus)